Участники трехстороннего заявления обсуждали размещение центра мониторинга с участием Турции за пределами Карабаха - Песков

Вопрос о создании центра мониторинга с участием Турции на территории Азербайджана, но за пределами Нагорного Карабаха обсуждался, но нюансы его размещения - это предмет отдельных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого совместного центра мониторинга уже являются предметом отдельной договоренности", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли он под словами об азербайджанских территориях районы, удерживаемые Баку в Нагорном Карабахе, Песков сказал: "Нет, это не Карабах".

Ранее во вторник стало известно, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении сделали совместное заявление о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах.