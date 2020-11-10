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Карабахский конфликт 10.11.2020 13:27

Участники трехстороннего заявления обсуждали размещение центра мониторинга с участием Турции за пределами Карабаха - Песков

Вопрос о создании центра мониторинга с участием Турции на территории Азербайджана, но за пределами Нагорного Карабаха обсуждался, но нюансы его размещения - это предмет отдельных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого совместного центра мониторинга уже являются предметом отдельной договоренности", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе наряду с российскими.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли он под словами об азербайджанских территориях районы, удерживаемые Баку в Нагорном Карабахе, Песков сказал: "Нет, это не Карабах".

Ранее во вторник стало известно, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении сделали совместное заявление о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]