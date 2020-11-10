В Кремле оценивают соглашение по Карабаху как победу народов Азербайджана и Армении, поскольку оно остановило войну

Соглашение, достигнутое по Нагорному Карабаху, является победой народов Армении и Азербайджана, потому что благодаря этому будет остановлена война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это победа народов двух стран - и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война. Для того, чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий", - сказал Песков во вторник журналистам.

Иные размышления, заметил Песков, как и поздравления допустимы для политологов, "но исходить надо, прежде всего, из того, что остановилось кровопролитие". "Вы знаете об огромном количестве человеческих жертв, которое обе стороны понесли за истекший месяц", - сказал Песков.

Он обратил внимание на важность 7-го пункта заявления о возвращении внутреннеперемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

"Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Вот именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог", - сказал пресс-секретарь президента РФ.