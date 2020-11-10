Путин надеется, что достигнутые договоренности приведут к долгосрочному миру в Нагорном Карабахе

Россия рассчитывает на установление в Нагорном Карабахе долгосрочного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.