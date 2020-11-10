Россия намерена задействовать московский формат консультаций по Афганистану, в котором также участвуют США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности московского формата консультаций, в котором представлены страны-соседи Афганистана, включая и членов нашей организации, а также США" - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в формате видеоконференции во вторник.
Он рассказал, что в последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех афганских политических сил.
По словам Путина, обстановка в Афганистане вызывает особую обеспокоенность. Он отметил, что по линии ШОС предпринимается много мер, чтобы помочь этой стране в поиске национального согласия.
"Создана контактная группа ШОС, в рамках которой разработана и принята дорожная карта дальнейших действий нашей организации на афганском направлении. Все это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, свободного от терроризма, наркопреступности, живущего в мире со своими соседями", - сказал президент РФ.
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