Представитель правящей партии Грузии подтвердил готовность к диалогу с оппозицией

Правящая партия "Грузинская мечта" готова к диалогу с оппозицией, которая недовольна итогами парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, заявил во вторник один из лидеров партии, спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.
"Если кого-то надо призывать к диалогу, то это оппозицию, которая продолжает свои деструктивные действия", - сказал Талаквадзе журналистам, отвечая на вопрос о возможном диалоге правящей партии с лидерами восьми оппозиционных партий, прошедшими в парламент, но отказывающимися принимать депутатские мандаты.
Представитель "Грузинской мечты" также сообщил, что лидеры правящей грузинской партии во вторник на встрече с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ обсудили вопросы, связанные с проведением парламентских выборов 31 октября.
"Мы рассмотрели вопросы, связанные с проведением второго тура парламентских выборов в мажоритарных округах, а также те данные, которые уже имеются после пересчета итогов голосования в 39 избирательных участках. В пересчете этих голосов в ЦИК принимали участие и представители оппозиции", - сказал Талаквадзе.
Он напомнил о заявлении Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором сказано, что парламентские выборы в Грузии состоялись в конкурентной обстановке и при полной защите прав граждан.
"Как известно выборы проходили в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции, и на это также обратили внимание международные наблюдатели. Сегодня мы готовимся ко вторым турам выборов и началу работы нового парламента", - сказал Талаквадзе.
Ранее лидеры оппозиции заявили журналистам, что готовы вести переговоры с "Грузинской мечтой" в присутствии международных партнеров только о признании состоявшихся 31 октября парламентских выборов нелегитимными, и об отставке председателя ЦИК Тамары Жвания, которую оппозиционеры обвиняют в тотальной фальсификации результатов голосования.
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