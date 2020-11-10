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СНГ 10.11.2020 16:03

Попытки внешнего давления на Белоруссию, Киргизию и Молдавию недопустимы - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми попытки внешнего давления на Белоруссию после прошедших там президентских выборов.

"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них информационной и пропагандистской войне", - заявил Путин во вторник на заседании совета глав государств - членов ШОС.

"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - сказал Путин.

"То же самое относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии", - сказал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КИРГИЗИЯ, МОЛДАВИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]