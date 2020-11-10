Попытки внешнего давления на Белоруссию, Киргизию и Молдавию недопустимы - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми попытки внешнего давления на Белоруссию после прошедших там президентских выборов.
"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанным против них информационной и пропагандистской войне", - заявил Путин во вторник на заседании совета глав государств - членов ШОС.
"Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусскому народу, белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - сказал Путин.
"То же самое относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии", - сказал президент.
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