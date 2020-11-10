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Дальнее зарубежье 10.11.2020 15:01

Талибы призвали Байдена придерживаться обещания Вашингтона вывести военных из Афганистана

Члены движения "Талибан" призвали кандидата на пост президента США Джо Байдена, объявившего о своей победе, сохранить приверженность подписанному сторонами соглашению в феврале этого года, передают западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.

"Исламский эмират хочет подчеркнуть для нового американского избранного президента и будущей администрации, что имплементация соглашения - это самое практичное и эффективное средство, чтобы положить конец конфликту между нашими странами", - отмечается в заявлении талибов.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.

Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал к концу декабря вывести американских солдат из Афганистана.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]