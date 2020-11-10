Талибы призвали Байдена придерживаться обещания Вашингтона вывести военных из Афганистана

Члены движения "Талибан" призвали кандидата на пост президента США Джо Байдена, объявившего о своей победе, сохранить приверженность подписанному сторонами соглашению в феврале этого года, передают западные СМИ со ссылкой на заявление группировки.
"Исламский эмират хочет подчеркнуть для нового американского избранного президента и будущей администрации, что имплементация соглашения - это самое практичное и эффективное средство, чтобы положить конец конфликту между нашими странами", - отмечается в заявлении талибов.
В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.
Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.
Президент США Дональд Трамп ранее обещал к концу декабря вывести американских солдат из Афганистана.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
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