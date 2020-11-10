Соратник Аббаса скончался после заражения коронавирусом

Один из ближайших соратников палестинского лидера Махмуда Аббаса, главный палестинский переговорщик c Израилем и другими иностранными государствами Саиб Эрекат, скончался после заражения коронавирусом COVID-19 в возрасте 65 лет, передает во вторник The Times of Israel.
Эрекат заразился коронавирусом в октябре. Сначала несколько дней он лечился дома, за ним ухаживала его дочь. Затем его госпитализировали в израильскую больницу Хадасса в Иерусалиме. Причиной смерти дипломата стали осложнения, вызванные коронавирусом.
В прошлом Эрекат перенес сердечный приступ, операцию по трансплантации легких, страдал от фиброза.
Эрекат родился в 1955 году в Абу Дисе, небольшом городе близ Иерусалима. Степень бакалавра и магистра он получил в Университете Сан-Франциско в США, затем он получил докторскую степень в Брэдфорде в Великобритании. После этого он вернулся на Западный берег, где начал преподавать политические науки в национальном университете Аль-Наджах в Наблусе.
Саиб Эрекат был членом палестинского движения ФАТХ и доверенным лицом его главы Ясира Арафата, после его смерти стал помощником его преемника Махмуда Аббаса. Эрекат считается одним из "архитекторов" соглашений в Осло, подписанных израильской и палестинскими сторонами в начале 1990-ых. Он был одним из сторонников переговоров с Израилем и считал, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения.
После того, как переговоры зашли в тупик, Эрекат продолжил представлять палестинскую дипломатию в мире и освещать позицию палестинцев по тому или иному вопросу. В частности, он, как и многие другие палестинские представители, резко раскритиковал план, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа. По его мнению, план Трампа лишил израильтян стимула садиться за стол переговоров с палестинцами.
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