Соратник Аббаса скончался после заражения коронавирусом

Один из ближайших соратников палестинского лидера Махмуда Аббаса, главный палестинский переговорщик c Израилем и другими иностранными государствами Саиб Эрекат, скончался после заражения коронавирусом COVID-19 в возрасте 65 лет, передает во вторник The Times of Israel.

Эрекат заразился коронавирусом в октябре. Сначала несколько дней он лечился дома, за ним ухаживала его дочь. Затем его госпитализировали в израильскую больницу Хадасса в Иерусалиме. Причиной смерти дипломата стали осложнения, вызванные коронавирусом.

В прошлом Эрекат перенес сердечный приступ, операцию по трансплантации легких, страдал от фиброза.

Эрекат родился в 1955 году в Абу Дисе, небольшом городе близ Иерусалима. Степень бакалавра и магистра он получил в Университете Сан-Франциско в США, затем он получил докторскую степень в Брэдфорде в Великобритании. После этого он вернулся на Западный берег, где начал преподавать политические науки в национальном университете Аль-Наджах в Наблусе.

Саиб Эрекат был членом палестинского движения ФАТХ и доверенным лицом его главы Ясира Арафата, после его смерти стал помощником его преемника Махмуда Аббаса. Эрекат считается одним из "архитекторов" соглашений в Осло, подписанных израильской и палестинскими сторонами в начале 1990-ых. Он был одним из сторонников переговоров с Израилем и считал, что палестино-израильский конфликт не имеет военного решения.

После того, как переговоры зашли в тупик, Эрекат продолжил представлять палестинскую дипломатию в мире и освещать позицию палестинцев по тому или иному вопросу. В частности, он, как и многие другие палестинские представители, резко раскритиковал план, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа. По его мнению, план Трампа лишил израильтян стимула садиться за стол переговоров с палестинцами.