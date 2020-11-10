Британский словарь Collins Dictionary назвал "локдаун" словом 2020 года.

В Collins указали, что под "локдауном" понимают "введение жестких ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам".

"Локдаун - это то, чего мы больше всего боялись в 2020 году. Это состояние национального застоя, когда практически всё, что составляет нормальную общественную жизнь, приостанавливается", - говорится на сайте Collins Dictionary.

Специалисты по лексикографии зарегистрировали более 250 тыс. употребления слова "локдаун" во время 2020 года, тогда как годом ранее этот показатель составил 4 тыс.

В ТОП-10 словарь также внес ряд других слов, связанных с пандемией COVID-19. Среди них "коронавирус", "самоизоляция" и "социальная дистанция".

В прошлом году всемирно известный Collins Dictionary признал словосочетание "климатическая забастовка" выражением года.