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Британский словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

Британский словарь Collins Dictionary назвал "локдаун" словом 2020 года.

В Collins указали, что под "локдауном" понимают "введение жестких ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам".

"Локдаун - это то, чего мы больше всего боялись в 2020 году. Это состояние национального застоя, когда практически всё, что составляет нормальную общественную жизнь, приостанавливается", - говорится на сайте Collins Dictionary.

Специалисты по лексикографии зарегистрировали более 250 тыс. употребления слова "локдаун" во время 2020 года, тогда как годом ранее этот показатель составил 4 тыс.

В ТОП-10 словарь также внес ряд других слов, связанных с пандемией COVID-19. Среди них "коронавирус", "самоизоляция" и "социальная дистанция".

В прошлом году всемирно известный Collins Dictionary признал словосочетание "климатическая забастовка" выражением года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СЛОВАРЬ, СЛОВО, ГОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]