Вопрос механизма контроля над перемирием в Карабахе обсуждается – глава МИД Турции

Механизм контроля над режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе еще обсуждается, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Каждый раз режим прекращения огня нарушала Армения и заплатила за это высокую цену. Сильная Азербайджанская Армия по одному освобождала все оккупированные территории, в конце концов, Пашинян вынужден был признать поражение. По мере развития этих событий в последние дни мы находились в тесном контакте и с Азербайджаном и с Россией, и вчера ночью был подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня. Продолжаются обсуждения того, как оно будет наблюдаться и контролироваться", - сказал Чавушоглу турецким журналистам, передает "Интерфакс-Азербайджан".
Он добавил, что Армения "поплатилась за свою агрессию и оккупацию территорий Азербайджана".
"Это для Азербайджана стал большим успехом, победой. Территории, которые почти 30 лет находились под оккупацией, возвращаются обратно. Семь районов были под оккупацией, и до сих пор были разные формулы их возвращения, например в формате 5+2. Однако, в свете последних достижений все 7 районов полностью в короткие сроки будут возвращены Азербайджану. Причем Азербайджанская Армия вернула из этих 7 районов четыре сама вернула, были продвижения и по пятому, т.е. в целом можно сказать пять. По двум другим - Кялбаджарскому и Лачинскому районам - есть конкретное соглашение по их возвращению в конкретные сроки, в целом до 1 декабря 2020 года", - сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что Турция, турецкий народ продемонстрировали свою полную поддержку Азербайджана и впредь будут рядом "и на поле и за столом в других делах, вместе следя за всеми процессами".
Н.Аббасова
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