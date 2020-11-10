Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.11.2020 17:33

Президент Казахстана выступил за увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах в ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличить долю национальных валют во взаимной торговле.

"Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде "дорожной карты" по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также созданию Евразийского финансового консультационного механизма", - сказал Токаев на заседании Совета глав государств-членов ШОС, которое проходит во вторник в режиме видеоконференции.

"Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей Организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли. Решение указанной задачи требует ускорения и переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности", - отметил президент Казахстана.

В своем выступлении Токаев также поблагодарил Россию и Китай за помощь Казахстану в борьбе с COVID-19.

"Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме", - сказал Токаев на заседании лидеров стран ШОС.

"Мы все хорошо понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии, ее влияния как на здоровье наших граждан, так и на экономику государств-членов ШОС", - добавил президент Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШОС, ТОРГОВЛЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]