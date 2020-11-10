Президент Казахстана выступил за увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах в ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличить долю национальных валют во взаимной торговле.
"Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде "дорожной карты" по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также созданию Евразийского финансового консультационного механизма", - сказал Токаев на заседании Совета глав государств-членов ШОС, которое проходит во вторник в режиме видеоконференции.
"Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей Организации. Надеемся на то, что утверждение плана действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли. Решение указанной задачи требует ускорения и переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности", - отметил президент Казахстана.
В своем выступлении Токаев также поблагодарил Россию и Китай за помощь Казахстану в борьбе с COVID-19.
"Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме", - сказал Токаев на заседании лидеров стран ШОС.
"Мы все хорошо понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии, ее влияния как на здоровье наших граждан, так и на экономику государств-членов ШОС", - добавил президент Казахстана.
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