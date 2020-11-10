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СНГ 10.11.2020 17:47

В РФ, как и в большинстве стран Совета Европы, за время пандемии снизилась загруженность тюрем

Число заключенных в российских тюрьмах сократилось с начала пандемии COVID-19, свидетельствуют данные доклада университета Лозанны, подготовленного для Совета Европы.

Исследование оценивало загруженность тюрем в странах Совета Европы в течение первых девяти месяцев 2020 года. Точками отсчета были 1 января (до пандемии), 15 апреля (первые месяцы самоизоляции), 1 июля (конец самоизоляции) и 15 сентября (конец лета).

С января по июль в России число заключенных сократилось с 523 928 до 499 406, то есть приблизительно на 4,7%. Данные за сентябрь отсутствуют, как и информация о досрочно освобожденных. В период с января по апрель загруженность российских тюрем оценивалась как "стабильная", потому что число заключенных уменьшилось менее чем на 4%.

В целом в странах, представленных в Совете Европы, число заключенных за лето уменьшилось по сравнению с началом года. По меньшей мере 3,3 тыс. заключенных и более 5 тыс. тюремных служащих заразились коронавирусом в этих странах. В докладе отмечается, что реальные цифры могут быть гораздо выше, потому что не все тюремные администрации предоставили необходимую информацию.

Во многих странах-членах Совета Европы, в том числе в Армении, Азербайджане, Бельгии, Франции и Турции, освобождали заключенных в качестве меры в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, таким образом, на свободу вышли по меньшей мере 143 тыс. человек.

Единственными странами, где число заключенных за время пандемии выросло более чем на 4%, были Швеция и Греция.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, ПАНДЕМИЯ, ТЮРЬМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]