Новый киргизский лидер поблагодарил ШОС за поддержку страны в период политического кризиса

Участие в ШОС является одним из приоритетов для Киргизии, заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств ШОС в формате видеоконференции во вторник.

Он поблагодарил лидеров стран организации за оказанную Киргизии поддержку в период политического кризиса.

"Участие в ШОС является одним из приоритетов для Киргизии", - сказал Жапаров, отметив, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в рамках организации проделана большая работа.

"Этому свидетельствует перечень документов, который будет принят", - отметил Жапаров.

И.о. президента Киргизии поблагодарил участников заседания за поддержку в период политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

"В Киргизии прошли известные вам события, связанные с итогами парламентских выборов. Президент республики Сооронбай Жээнбеков добровольно подал в отставку, ему предоставлены все положенные привилегии. Передача власти произошла мирно и в соответствии с законодательством. В настоящее время ситуация стабильная. Киргизия выражает благодарность странам ШОС за поддержку, оказанную в те непростые дни", - сказал Жапаров.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года. Основными направлениями сотрудничества являются развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, а также борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком.

Членам организации являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия.