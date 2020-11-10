Путин надеется, что новые власти Киргизии обеспечат преемственность политики на российском направлении

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новые власти Киргизии обеспечат преемственность политики на российском направлении, обещает поддержку Москвы.
Комментируя выступление и.о. президента Киргизии Садыра Жапарова на саммите ШОС, Путин обратил внимание на его слова о том, что в настоящее время ситуация в этой стране стабильна.
"Это - то, чего в последние годы Киргизстану не хватало", - отметил президент России
Путин сказал, что "без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу сфере экономики и в социальной сфере".
"Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики Киргизстана", - заметил Путин.
Кроме того, президент России обратил внимание на слова Жапарова по поводу необходимости уделять больше внимания развитию инфраструктуры.
"У нас есть конкретные проекты между Киргизстаном, Россией, КНР", - сказал он в связи с этим.
"Я надеюсь, что та преемственность в политике, о которой вы сказали, будет реализована на практике", - добавил президент России.
Он пообещал, что РФ будет делать со своей стороны все, чтобы поддержать Бишкек на этом направлении.
Путин также поддержал идею Жапарова объединить усилия в борьбе с экономическими преступлениями.
"В условиях интеграции транзакции, современные способы обмена информацией, переводы денежных средств, стартапы и так далее - все это очень часто находится в зоне риска, и поэтому объединять усилия в этом направлении тоже чрезвычайно важно. Безусловно, мы обсудим это с вами в ближайшее время в телефонном разговоре", - сказал президент России.
В ходе своего выступления Жапаров подтвердил, что Киргизия всегда будет надежным партнером РФ по вопросам евразийской интеграции, и Бишкек будет продолжать курс на развитие межгосударственных, экономических и культурных связей с Россией.
"Я хотел бы попросить вас о возможности обсудить их в телефонном разговоре", - сказал он.
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