Гонка Формулы-1 в Баку пройдет в июне 2021 года

Гран-при Азербайджана гонки Формула-1 пройдет в Баку 6 июня 2021 года.
Такая дата указана в опубликованном официальном календаре Формулы-1 на следующий год.
Помимо этого, гонка Формулы-2 в Баку запланирована на 4-6 июня 2021 года.
Согласно информации, чемпионат стартует 21 марта в Мельбурне и завершится 5 декабря в Абу-Даби. Всего запланировано 23 этапа, но слот 25 апреля, когда должна была пройти гонка во Вьетнаме, пока остаётся вакантным.
Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Х.Насирзаде
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