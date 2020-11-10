Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 10.11.2020 14:40

Гонка Формулы-1 в Баку пройдет в июне 2021 года

Гран-при Азербайджана гонки Формула-1 пройдет в Баку 6 июня 2021 года.

Такая дата указана в опубликованном официальном календаре Формулы-1 на следующий год.

Помимо этого, гонка Формулы-2 в Баку запланирована на 4-6 июня 2021 года.

Согласно информации, чемпионат стартует 21 марта в Мельбурне и завершится 5 декабря в Абу-Даби. Всего запланировано 23 этапа, но слот 25 апреля, когда должна была пройти гонка во Вьетнаме, пока остаётся вакантным.

Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФОРМУЛА-1, ГОНКА, СРОКИ


Похожие новости


Феттель: на трассе в Баку может произойти все что угодно, с нетерпением жду старта гонки Экклостоун ждет классной гонки в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]