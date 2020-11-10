Нефть снова начала дорожать на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса, Brent - $42,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник после скачка накануне на новостях о вакцине от коронавируса.
Оптимизм относительно разработки вакцины перевешивает опасения по поводу перспектив спроса на нефть, пишет Trading Economics.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 составляет $42,85 за баррель, что на $0,45 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,58 за баррель, что на $0,29 (0,72%) выше уровня предыдущей сессии.
В понедельник нефтяные цены выросли на 7,5-8,5% на новостях об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech.
Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе нефтегазовой онлайн-конференции ADIPEC, что страны ОПЕК+ могут изменить условия своего соглашения о сокращении добычи в зависимости от обстоятельств.
"Это изменение может превысить то, о чем говорят аналитики. Мы наблюдаем за развитием ситуации", - передает его слова S&P Global Platts.
Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с после января 2021 года. Согласно действующим условиям, с начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с.
Поддержку ценам на нефть также оказала "некоторая ясность" в отношении итогов президентских выборов в США, говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.
Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии COVID-19.
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