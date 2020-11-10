Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.11.2020 15:23

Нефть снова начала дорожать на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса, Brent - $42,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник после скачка накануне на новостях о вакцине от коронавируса.

Оптимизм относительно разработки вакцины перевешивает опасения по поводу перспектив спроса на нефть, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 составляет $42,85 за баррель, что на $0,45 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,58 за баррель, что на $0,29 (0,72%) выше уровня предыдущей сессии.

В понедельник нефтяные цены выросли на 7,5-8,5% на новостях об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе нефтегазовой онлайн-конференции ADIPEC, что страны ОПЕК+ могут изменить условия своего соглашения о сокращении добычи в зависимости от обстоятельств.

"Это изменение может превысить то, о чем говорят аналитики. Мы наблюдаем за развитием ситуации", - передает его слова S&P Global Platts.

Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с после января 2021 года. Согласно действующим условиям, с начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с.

Поддержку ценам на нефть также оказала "некоторая ясность" в отношении итогов президентских выборов в США, говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть уверенно дорожает на оптимизме в отношении победы Байдена, Brent - $40,4 за баррель Цены на нефть растут на оптимизме в отношении победы Байдена, Brent на уровне $40,36 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться, Brent на уровне $39,85 за баррель Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $40,9 за баррель Цены на нефть перешли к снижению после скачка накануне, Brent на уровне $40,42 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США на 8 млн баррелей, Brent - $40,46 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]