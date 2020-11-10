Россия задействует более 20 самолетов Ил-76 для переброски миротворцев в Карабах

Россия задействует не менее 22 военных транспортников Ил-76 для переброски миротворцев в Нагорный Карабах, говорится в видеоролике, распространенном Минобороны РФ.
"Уточняю график перевозки российского воинского контингента самолетами военно-транспортной авиации: 11 самолётов выполняют полеты на аэродромы назначения, 11 самолетов загружены, ожидают вылета", - сказал сотрудник Национального центра управления обороной в докладе начальнику НЦУО РФ Михаилу Мизинцеву.
Согласно видеозаписи, Мизинцев поручил сотрудникам НЦУО "обеспечить согласование с администрациями аэропортов республики Армения одновременный прием не менее 6 воздушных судов".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что НЦУО координирует переброску миротворческого контингента России в Нагорный Карабах - "поставлена задача дежурным сменам по непрерывному контролю за созданием авиационной группировки и организации воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач".
Кроме того, организовано взаимодействие с федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России и Росавиацией.
Ранее сообщалось, что для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.
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