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Дальнее зарубежье 10.11.2020 20:35

Рождественские праздники во Франции в этом году нужно отменить - медик

Праздничные мероприятия по случаю Рождества и Нового года во Франции в этом году нужно отменить, заявил телеканалу BFMTV управляющий частной больницы "Антони" Жюльен Ленгле.

"Если бы я должен был дать чисто научное и рациональное мнение, я бы сказал, скорее всего, отменить Рождество и День святого Сильвестра, без колебаний", - сказал Ленгле.

По его словам, есть риск, что Рождество и День святого Сильвестра, который в католических странах празднуют 31 декабря, могут вызвать очередную, третью волну заражений коронавирусом.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, более 40 тыс. умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОЖДЕСТВО, ПРАЗДНЕСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]