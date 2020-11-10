Рождественские праздники во Франции в этом году нужно отменить - медик

Праздничные мероприятия по случаю Рождества и Нового года во Франции в этом году нужно отменить, заявил телеканалу BFMTV управляющий частной больницы "Антони" Жюльен Ленгле.
"Если бы я должен был дать чисто научное и рациональное мнение, я бы сказал, скорее всего, отменить Рождество и День святого Сильвестра, без колебаний", - сказал Ленгле.
По его словам, есть риск, что Рождество и День святого Сильвестра, который в католических странах празднуют 31 декабря, могут вызвать очередную, третью волну заражений коронавирусом.
С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, более 40 тыс. умерли.
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