Макрон призывает к долгосрочному решению проблемы Карабаха - заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник указал на важность поиска политического решения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По их данным, французский лидер призвал к "долгосрочному политическому решению" в Нагорном Карабахе.