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Карабахский конфликт 10.11.2020 15:49

Макрон призывает к долгосрочному решению проблемы Карабаха - заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник указал на важность поиска политического решения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По их данным, французский лидер призвал к "долгосрочному политическому решению" в Нагорном Карабахе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]