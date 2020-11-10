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Внешняя политика 10.11.2020 15:53

Лавров в разговоре с Байрамовым заявил о необходимости скорейшего расследования инцидента со сбитым российским вертолетом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байромовым заявил о необходимости проведения полноформатного расследования инцидента с российским боевым вертолетом, который был сбит накануне над территорией Армении, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVi.

По ее словам, глава МИД Азербайджана "вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]