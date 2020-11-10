Лавров в разговоре с Байрамовым заявил о необходимости скорейшего расследования инцидента со сбитым российским вертолетом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байромовым заявил о необходимости проведения полноформатного расследования инцидента с российским боевым вертолетом, который был сбит накануне над территорией Армении, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVi.

По ее словам, глава МИД Азербайджана "вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом".