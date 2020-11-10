Евросоюз удовлетворен объявлением перемирия в Карабахе

В ЕС приняли к сведению объявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ждут подробностей, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Мы рады, потому что Европейский союз непрестанно требовал прекратить военные действия. Мы сожалеем о погибших в этом конфликте", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

"Теперь мы ожидаем деталей, чтобы отреагировать более основательно", - добавил Стано.