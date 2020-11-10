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Карабахский конфликт 10.11.2020 15:57

Евросоюз удовлетворен объявлением перемирия в Карабахе

В ЕС приняли к сведению объявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и ждут подробностей, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Мы рады, потому что Европейский союз непрестанно требовал прекратить военные действия. Мы сожалеем о погибших в этом конфликте", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

"Теперь мы ожидаем деталей, чтобы отреагировать более основательно", - добавил Стано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]