Путин заявляет о необходимости поддержать лидеров Армении и Азербайджана в их стремлении создать условия для мира в регионе

Главам Армении и Азербайджана необходима поддержка в их решимости создать условия для мирного развития региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение. В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - сказал Путин, выступая во вторник на саммите глав государств ШОС, который прошёл в режиме видеоконференции.