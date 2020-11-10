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Карабахский конфликт 10.11.2020 16:04

Путин заявляет о необходимости поддержать лидеров Армении и Азербайджана в их стремлении создать условия для мира в регионе

Главам Армении и Азербайджана необходима поддержка в их решимости создать условия для мирного развития региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение. В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - сказал Путин, выступая во вторник на саммите глав государств ШОС, который прошёл в режиме видеоконференции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАРАБАХ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]