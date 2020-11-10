Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.11.2020 16:16

Кандидатура Новака на пост вице-премьера РФ утверждена Госдумой

Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства России.

Соответствующее решение принято на заседании нижней палаты парламента во вторник.

За назначение Александра Новака заместителем председателя правительства проголосовало 327 депутатов, 1 выступил против, 36 парламентариев воздержались при голосовании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания заявил, что его фракция воздержится при голосовании по всем предложенным кандидатурам на посты министров и вице-премьера. Представители других фракций заявили о готовности поддержать назначение Новака.

В понедельник кандидатуру Новака на должность вице-премьера предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Назначение было одобрено комитетом Госдумы по энергетике на заседании в тот же день.

В ходе обсуждения кандидатуры Новака руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил о необходимости продолжения дискуссии по вопросам тарифной политики. "Почему у нас тарифы должны быть как в Германии? Наши ресурсы - это наше конкурентное преимущество, и мы должны использовать его на благо наших граждан. Мы еще раз хотим, Александр Валентинович, обсудить все эти темы в ближайшее время", - сказал Неверов.

Руководитель фракции также выразил мнение, что России не следует слепо следовать рекомендациям различных международных организаций и институтов, таких как ВТО, в части тарифной политики.

Неверов отметил, что особое значение имеют вопросы тарифной политики, доступной газификации для граждан, особенно для сельской местности и сельхозпроизводителей, регулирование энергетических рынков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]