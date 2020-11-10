Кандидатура Новака на пост вице-премьера РФ утверждена Госдумой

Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства России.

Соответствующее решение принято на заседании нижней палаты парламента во вторник.

За назначение Александра Новака заместителем председателя правительства проголосовало 327 депутатов, 1 выступил против, 36 парламентариев воздержались при голосовании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания заявил, что его фракция воздержится при голосовании по всем предложенным кандидатурам на посты министров и вице-премьера. Представители других фракций заявили о готовности поддержать назначение Новака.

В понедельник кандидатуру Новака на должность вице-премьера предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Назначение было одобрено комитетом Госдумы по энергетике на заседании в тот же день.

В ходе обсуждения кандидатуры Новака руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил о необходимости продолжения дискуссии по вопросам тарифной политики. "Почему у нас тарифы должны быть как в Германии? Наши ресурсы - это наше конкурентное преимущество, и мы должны использовать его на благо наших граждан. Мы еще раз хотим, Александр Валентинович, обсудить все эти темы в ближайшее время", - сказал Неверов.

Руководитель фракции также выразил мнение, что России не следует слепо следовать рекомендациям различных международных организаций и институтов, таких как ВТО, в части тарифной политики.

Неверов отметил, что особое значение имеют вопросы тарифной политики, доступной газификации для граждан, особенно для сельской местности и сельхозпроизводителей, регулирование энергетических рынков.