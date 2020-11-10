Большинство людей не планируют возвращаться к привычному графику путешествий после пандемии - опрос

Возможность ведения бизнеса дистанционно без деловых поездок, а также ряд противоречивых программ тестирования и карантинных ограничений, уменьшает готовность людей путешествовать в том же объеме, как раньше, даже в случае ослабления пандемии коронавируса, свидетельствует исследование, проведенное британской компанией Inmarsat.

В рамках исследования, опубликованного во вторник, были опрошены 9,5 тыс. человек, которые часто летают в самолетах, из 12 стран мира. Согласно его результатам, 83% пассажиров не хотят возвращаться к своим прежним привычкам в том, что касается путешествий, когда закончится пандемия.

При этом 41% опрошенных заявили, что намерены меньше пользоваться любыми видами транспорта, а 31% планируют сократить количество авиаперелетов.

Изменение настроений еще заметнее среди пассажиров в Азии. О намерении меньше путешествовать в будущем сообщили 58% опрошенных в Индии и 55% в Южной Корее.

Лишь четверть жителей Азиатско-Тихоокеанского региона сказали, что чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы возобновить перелеты в ближайшие шесть месяцев.

Отказ от путешествий во многом объясняется страхом заразиться COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. В то же время в условиях пандемии большая часть мирового населения была вынуждена перейти на дистанционную работу. Компании также сократили расходы, в том числе на поездки, на фоне негативного влияния пандемии на экономику.

"Мы долгое время сидели по домам, сейчас мы привыкли вести бизнес виртуально, - заявил Крис Роджерсон, вице-президент Inmarsat Aviation по глобальным продажам. - Количество деловых поездок несколько снизится, поскольку мы привыкли к более частому взаимодействию в цифровом формате, и авиакомпании должны будут приспособиться к этому".

Непредсказуемость закрытия границ и противоречивые протоколы безопасности в разных странах являются еще одной причиной, по которой авиапассажиры воздерживаются от перелетов, следует из исследования.

"Многие вещи должны сойтись воедино, чтобы обеспечить возможность того же масштаба путешествий, который мы наблюдали в 2019 году", - сказал Роджерсон.