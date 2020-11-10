Макрон выступает за решение конфликта в Карабахе «с учетом интересов Армении»

Турция должна воздержаться от провокаций и не мешать решению проблемы Нагорного Карабаха, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Франция убедительно просит Турцию положить конец провокациям, связанным с Нагорным Карабахом. Ей следует проявить сдержанность и не предпринимать действий, препятствующих переговорам по долгосрочному соглашению между сторонами конфликта", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, выдержки из которого приводят французские СМИ.
Президент Франции пояснил, что такие переговоры нужно проводить под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Макрон подчеркнул, что выступает за долгосрочное политическое решение конфликта, которое "учитывало бы интересы Армении".
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