Бары и рестораны закрывают еще в пяти итальянских областях

Правительство Италии из-за коронавируса COVID-19 решило ужесточить ограничительные меры еще в пяти областях и закрыть там бары и рестораны, сообщили европейские СМИ.
Кроме того, жителям Абруццо, Базиликате, Лигурии, Тоскане и Умбрии запретили путешествовать в другие регионы. Ранее такие меры уже ввели в отношении Сицилии и Пульи.
Теперь семь из 20 областей страны находятся в "оранжевой зоне". Это значит, что там умеренно высокий риск заражения коронавирусом. Еще в четырех областях - Ломбардии, Пьемонте, Валле-д`Аосте и Калабрии - действуют еще более строгие "красные" ограничения. Здесь непродовольственные магазины, а бары и рестораны могут работать только на вынос. Учащиеся до 12 лет переходят на дистанционное обучение.
C начала пандемии в Италии коронавирусом заразились более 960 тыс. человек, умерли почти 42 тыс.
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