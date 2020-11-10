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Дальнее зарубежье 10.11.2020 23:45

Бары и рестораны закрывают еще в пяти итальянских областях

Правительство Италии из-за коронавируса COVID-19 решило ужесточить ограничительные меры еще в пяти областях и закрыть там бары и рестораны, сообщили европейские СМИ.

Кроме того, жителям Абруццо, Базиликате, Лигурии, Тоскане и Умбрии запретили путешествовать в другие регионы. Ранее такие меры уже ввели в отношении Сицилии и Пульи.

Теперь семь из 20 областей страны находятся в "оранжевой зоне". Это значит, что там умеренно высокий риск заражения коронавирусом. Еще в четырех областях - Ломбардии, Пьемонте, Валле-д`Аосте и Калабрии - действуют еще более строгие "красные" ограничения. Здесь непродовольственные магазины, а бары и рестораны могут работать только на вынос. Учащиеся до 12 лет переходят на дистанционное обучение.

C начала пандемии в Италии коронавирусом заразились более 960 тыс. человек, умерли почти 42 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]