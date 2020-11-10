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Дальнее зарубежье 10.11.2020 19:57

Миру требуется глобальный контроль над вооружениями, охватывающий и Китай - генсек НАТО

Государства должны в срочном порядке стремиться к установлению глобального контроля над вооружениями и разоружению, и это сделать надо при участии Китая, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Перспективы полного ядерного разоружения кажутся чем-то отдаленным... Сегодня нам нужно в срочном порядке стремиться к глобальному контролю (над ядерным оружием - ИФ) и разоружению. Нам нужно сделать это, применяя сбалансированный подход, основанный на взаимности, а также поддающийся проверке", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он отметил, что в этом должен участвовать Китай.

"Китай должен тоже принимать в этом участие... Мы должны разработать глобальный режим по контролю над ядерными вооружениями, который подходит для многополярного мира. Режим, который принимает во внимание подъем Китая", - сказал он.

Столтенберг указал на то, что Китай, как государство с мощными военными возможностями, должен принять на себя ответственность открыто и конструктивно принимать участие в переговорах о контроле над вооружениями.

Генсек НАТО констатировал, что, в то же время, на долю РФ и США в настоящее время по-прежнему приходится львиная доля ядерного оружия в мире. В связи с этим он похвалил стороны за диалог по продлению СНВ-3.

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Тэги: НАТО, ВООРУЖЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]