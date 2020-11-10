Миру требуется глобальный контроль над вооружениями, охватывающий и Китай - генсек НАТО

Государства должны в срочном порядке стремиться к установлению глобального контроля над вооружениями и разоружению, и это сделать надо при участии Китая, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Перспективы полного ядерного разоружения кажутся чем-то отдаленным... Сегодня нам нужно в срочном порядке стремиться к глобальному контролю (над ядерным оружием - ИФ) и разоружению. Нам нужно сделать это, применяя сбалансированный подход, основанный на взаимности, а также поддающийся проверке", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
При этом он отметил, что в этом должен участвовать Китай.
"Китай должен тоже принимать в этом участие... Мы должны разработать глобальный режим по контролю над ядерными вооружениями, который подходит для многополярного мира. Режим, который принимает во внимание подъем Китая", - сказал он.
Столтенберг указал на то, что Китай, как государство с мощными военными возможностями, должен принять на себя ответственность открыто и конструктивно принимать участие в переговорах о контроле над вооружениями.
Генсек НАТО констатировал, что, в то же время, на долю РФ и США в настоящее время по-прежнему приходится львиная доля ядерного оружия в мире. В связи с этим он похвалил стороны за диалог по продлению СНВ-3.
В МИД РФ ничего не известно о создании двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе
Протестующие против соглашения по Карабаху собираются у здания правительства Армении
Генпрокуроры РФ и Азербайджана договорились о взаимодействии в расследовании инцидента с российским вертолетом
Vodafone Украина в III квартале увеличила выручку на 12%
Нефть дорожает на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса, Brent - $43,07 за баррель
Дело о сбитом российском вертолете возбуждено по статье «халатное отношение к службе», его ведет прокуратура Нахчывана
В Азербайджане зафиксировано 1,346 тыс. новых заражений COVID-19, 15 человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Подарок флага гражданам от Nar
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью