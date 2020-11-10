Миру требуется глобальный контроль над вооружениями, охватывающий и Китай - генсек НАТО

Государства должны в срочном порядке стремиться к установлению глобального контроля над вооружениями и разоружению, и это сделать надо при участии Китая, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Перспективы полного ядерного разоружения кажутся чем-то отдаленным... Сегодня нам нужно в срочном порядке стремиться к глобальному контролю (над ядерным оружием - ИФ) и разоружению. Нам нужно сделать это, применяя сбалансированный подход, основанный на взаимности, а также поддающийся проверке", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он отметил, что в этом должен участвовать Китай.

"Китай должен тоже принимать в этом участие... Мы должны разработать глобальный режим по контролю над ядерными вооружениями, который подходит для многополярного мира. Режим, который принимает во внимание подъем Китая", - сказал он.

Столтенберг указал на то, что Китай, как государство с мощными военными возможностями, должен принять на себя ответственность открыто и конструктивно принимать участие в переговорах о контроле над вооружениями.

Генсек НАТО констатировал, что, в то же время, на долю РФ и США в настоящее время по-прежнему приходится львиная доля ядерного оружия в мире. В связи с этим он похвалил стороны за диалог по продлению СНВ-3.