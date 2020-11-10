В ЕК не исключают возможности национальных решений при едином подходе ЕС к закупкам вакцин

Существуют несколько процедур получения разрешения для выхода вакцин на рынок, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"У нас централизованный подход. Европейское агентство лекарственных средств, как правило, дает свой "зеленый свет", и затем (Евро)комиссия предоставляет разрешение для выхода вакцины на рынок", - сообщил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос о соответствии правилам ЕС намерения Венгрии получить вакцину российского производства против COVID-19.

"Это процедура для всех вакцин, для которых используются биотехнологии. Это касается всех вакцин, предусмотренных портфелем в рамках европейской стратегии вакцин, которую мы применяем в настоящее время. В некоторых случаях, когда биотехнологии не используются, есть возможность применять национальную процедуру разрешения", - объяснил де Кеерсмэкер.

При этом он отметил, что касается вакцин-кандидатов для стран ЕС, все государства-члены поддержали стратегию ЕК по вакцинам, которая предполагает единый подход.

В этом плане, продолжил представитель ЕК, ведутся переговоры с некоторыми предприятиями, разрабатывающими вакцины, с учетом совместного подхода к заключению контрактов.

"Главное, чтобы мы могли гарантировать надежность и безопасность вакцин. Получение разрешения от европейского агентства лекарственных средств для нас является важной процедурой, потому что это агентство проводит глубокую ревизию безопасности этих вакцин-кандидатов. Это правило, которому мы следуем, и, конечно, в таком случае мы можем быть уверены в надежности вакцин", - сказал де Кеерсмэкер.

При этом он заметил, что относительно вакцин, не входящих в портфель закупок Европейской комиссии, в Брюсселе не располагают новой информацией о возможных разрешениях.