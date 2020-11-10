Бары и рестораны закрывают еще в пяти областях Италии

Правительство Италии из-за коронавируса COVID-19 решило ужесточить ограничительные меры еще в пяти областях и закрыть там бары и рестораны, сообщили европейские СМИ.

Кроме того, жителям Абруццо, Базиликате, Лигурии, Тосканы и Умбрии запретили путешествовать в другие регионы. Ранее такие меры уже ввели в отношении Сицилии и Пульи.

Теперь семь из 20 областей страны находятся в "оранжевой зоне". Это значит, что там умеренно высокий риск заражения коронавирусом. Еще в четырех областях - Ломбардии, Пьемонте, Валле-д`Аосте и Калабрии - действуют еще более строгие "красные" ограничения. Здесь закрыты непродовольственные магазины, а бары и рестораны могут работать только на вынос. Учащиеся до 12 лет переходят на дистанционное обучение.

C начала пандемии в Италии коронавирусом заразились более 960 тыс. человек, умерли почти 42 тыс.