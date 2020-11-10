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Карабахский конфликт 10.11.2020 17:16

Минобороны РФ сообщает о прибытии в Армению командования российского миротворческого контингента в Карабахе

Командование российского миротворческого контингента, который будет нести службу в Нагорном Карабахе, прибыло в Армению, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как сообщал "Интерфакс", Россия задействует не менее 22 военно-транспортных самолетов Ил-76 для переброски миротворцев в Нагорный Карабах.

Минобороны РФ сообщало о вылете из Ульяновска 15 самолетов с российскими военнослужащими и техникой.

По данным Минобороны РФ, в Нагорный Карабах перебрасывается российский контингент, основа которого - 15-я отдельная мотострелковой (миротворческая) бригада Центрального военного округа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИРОТВОРЦЫ, КОМАНДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]