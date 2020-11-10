Минобороны РФ сообщает о прибытии в Армению командования российского миротворческого контингента в Карабахе

Командование российского миротворческого контингента, который будет нести службу в Нагорном Карабахе, прибыло в Армению, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как сообщал "Интерфакс", Россия задействует не менее 22 военно-транспортных самолетов Ил-76 для переброски миротворцев в Нагорный Карабах.

Минобороны РФ сообщало о вылете из Ульяновска 15 самолетов с российскими военнослужащими и техникой.

По данным Минобороны РФ, в Нагорный Карабах перебрасывается российский контингент, основа которого - 15-я отдельная мотострелковой (миротворческая) бригада Центрального военного округа.