В Азербайджане зафиксировано 1,346 тыс. новых заражений COVID-19, 15 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 346 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 67 тыс. 392, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 635 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 867.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 50 тыс. 9 человек (+598 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 16 тыс. 516 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,952 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 457 тыс. 177 тестов на COVID-19.