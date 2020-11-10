ГЕНПРОКУРОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И РФ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИНЦИДЕНТ СО СБИТЫМ РОССИЙСКИМ ВЕРТОЛЕТОМ НА АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГРАНИЦЕ, ЗАЯВЛЯЮТ В БАКУ

SOCAR в декабре станет одним из поставщиков LNG в Пакистан
ЛУКОЙЛ 24 ноября опубликует результаты III кв. по МСФО
ЛУКОЙЛ за 9 мес. снизил добычу УВ на 11,6%, до 2,1 млн б н.э./с
Дело о сбитом российском вертолете возбуждено по статье «халатное отношение к службе», его ведет прокуратура Нахчывана
В Азербайджане зафиксировано 1,346 тыс. новых заражений COVID-19, 15 человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
В Сан-Марино не намерены закрывать магазины и рестораны, жители соседней Италии этим пользуются
Близится конец военной операции в Эфиопии- премьер
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Подарок флага гражданам от Nar
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью