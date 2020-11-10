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Здравоохранение 10.11.2020 22:06

Компания BioNTech планирует произвести 1,3 млрд доз вакцин от COVID-19 в 2021 году

Немецкая компания BioNTech во вторник сообщила, что планирует производство 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса в 2021 году.

"Основываясь на прогнозах производства, мы ожидаем поставок до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и производства до 1,3 миллиарда доз в 2021 году", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Накануне американский концерн Pfizer Inc. и немецкая компания BioNTech SE сообщили, что "кандидат" на вакцину от коронавируса под шифром BNT162b2 показал свою эффективность.

Согласно отчетам производителей, вакцина предоставляет более чем 90% защиту от коронавируса. Сложных побочных эффектов до сих пор не было зарегистрировано. Предположительно на следующей неделе компании запросят разрешения на допуск на рынок в США.

Новая вакцина - это так называемый препарат рибонуклеиновой кислоты, который основан на новом механизме. Он содержит генетическую информацию возбудителя вируса из поверхностного протеина, откуда он проникает в клетки. Цель такой прививки - вызвать в организме производство антител против этого протеина, чтобы отразить вирус до того момента, как он проникнет в клетку и распространится.

Испытания проходили в три фазы, в них принимали участие 43 тыс. 500 человек, примерно половина из этого числа граждан получала плацебо. Прививка делалась в два этапа с перерывом в три недели, ее эффективность измерялась в сравнении с числом заболевших в группе граждан, которые получали плацебо. В результате исследований было подтверждено 94 случая заболевания коронавирусом, почти все заболевшие получали не настоящую вакцину, а плацебо.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]