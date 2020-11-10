Новак назначен вице-премьером правительства РФ - указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака заместителем председателя правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.