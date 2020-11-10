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СНГ 10.11.2020 17:52

Новак назначен вице-премьером правительства РФ - указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Новака заместителем председателя правительства РФ, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]