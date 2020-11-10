НАТО проигнорировала инициативу РФ снизить военную активность во время пандемии коронавируса - Путин

НАТО не отреагировала на предложение снизить активность в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны учитывать целый ряд потенциально опасных внешних факторов, современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал", - - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Он подчеркнул, что интенсивность полетов авиации и действий флотов стран НАТО только выросла.