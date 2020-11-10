Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений - Путин

Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, в этом в настоящее время нет необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", - сказал он на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", - добавил Путин.

"У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - подчеркнул он.