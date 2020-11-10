Россия будет и впредь модернизировать стратегические ядерные силы, укреплять их составляющие - Путин

Россия намерена продолжить модернизации стратегических ядерных сил (СЯС), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Учитывая современные геополитические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией СЯС, планомерно укреплять и их составляющие", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Президент обратил внимание на то, что за последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы.

"В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - сообщил Путин.

Он, в частности, напомнил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половина соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярд", в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта "Борей-А".