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СНГ 10.11.2020 22:35

Россия будет и впредь модернизировать стратегические ядерные силы, укреплять их составляющие - Путин

Россия намерена продолжить модернизации стратегических ядерных сил (СЯС), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Учитывая современные геополитические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией СЯС, планомерно укреплять и их составляющие", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Президент обратил внимание на то, что за последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы.

"В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - сообщил Путин.

Он, в частности, напомнил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половина соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс", в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта "Борей-А".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СЯС, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Россия будет и впредь модернизировать стратегические ядерные силы, укреплять их составляющие - Путин

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]