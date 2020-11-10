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Регион 10.11.2020 23:22

Турция готовится к выводу военных с еще одного наблюдательного поста в Сирии

Турция ведет приготовления к выводу своих военных с еще одного наблюдательного поста в Сирии - на северо-западе страны в провинции Алеппо, сообщает во вторник портал "Аль-Масдар" со ссылкой на местный источник.

По его информации, турецкие вооруженные силы готовятся к уходу с военного поста, расположенного на равнине Анадан западнее города Алеппо.

Отмечается, что такое решение было принято Турцией в рамках заключенного в октябре с Россией соглашения.

Таким образом, указывает "Аль-Масдар", Турция оставит уже второй наблюдательный пост в районе провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что Турция осуществила вывод войск сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности, из провинций Хама и Идлиб.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]