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Власти Китая представили проект антимонопольных норм для интернет-платформ

Власти Китая представили проект антимонопольных норм, регулирующих деятельность интернет-платформ, в котором учитывается широкий круг потенциальных нарушений в сфере конкуренции.

Это еще одно свидетельство того, что Пекин намерен ограничить влияние крупных технологических компаний, которые повсеместно присутствуют в жизни китайцев и стали еще более важными для них в период пандемии коронавируса, пишет газета The Wall Street Journal.

В документе, распространенном во вторник Государственным управлением рыночного регулирования (SAMR) Китая, отмечается, что представленные нормы призваны устранить неконкурентные практики, в том числе завышение или занижение цен на определенные продукты. Среди других практик - использование данных и алгоритмов для выставления разных цен на один и тот же продукт для разных потребителей, а также злоупотребление позициями на рынке для ограничения продаж на конкурирующих платформах.

Регулятор предлагает создать специальную систему оценки, которая гарантировала бы, что интернет-платформы не злоупотребляют доминирующими рыночными позициями. В случае выявления злоупотреблений, нарушителям, в соответствии с предложениями SAMR, придется отказаться от части активов, технологий или интеллектуальной собственности.

Быстрое развитие цифровой экономики КНР привело к появлению ряда проблем, касающихся, в частности, утечки персональных данных пользователей и нечестной конкуренции, а также возникновению мошеннических схем, заявило во вторник Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC).

Китайские технологические компании не должны делать пользователей "заложниками алгоритмов", заявил регулятор.

Представители SAMR, CAC, а также Государственного управления в сфере налогообложения КНР недавно провели встречу с представителями 27 китайских интернет-компаний для обсуждения способов обеспечения здорового роста цифровой экономики, сообщило CAC.

Ключевые технологические компании страны, в том числе Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings, JD.com Inc.и Meituan Dianping приняли участие в этой встрече.

ADR Alibaba теряют в цене 4,4% на торгах в Нью-Йорке во вторник, бумаги JD.com - 3,3%.

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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, КОНКУРЕНЦИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]