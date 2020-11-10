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Дальнее зарубежье 10.11.2020 23:59

В ближайшее время Париж выступит с предложением по реформированию Шенгенского соглашения - Макрон

Франция в ближайшие дни представит предложения по реформированию Шенгенской зоны с целью обеспечения безопасности на границах, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам необходимо реформировать Шенгенскую зону. В первую очередь для того, чтобы усилить безопасность на внешних границах ЕС", - заявил Макрон.

"В ближайшие дни мы выступим с предложением по реформированию Шенгенской зоны, мы представим его всем нашим коллегам для того, чтобы продвинуться в реформировании Шенгенской зоны", - добавил он.

По словам Макрона, необходимо "улучшить управление Шенгенской зоной, поскольку в настоящее время в ней нет регулярного политического наблюдения за регулированием актуальных вопросов на границе, в том числе вопросов миграции и внутренней безопасности".

"Пространство свободного передвижения, каким является Шенген, - это главное достижение европейского строительства. Но оно основывалось на обещании свободного передвижения без внутренних границ в обмен на обещание защиты и безопасности наших внешних границ. Это второе обещание сдерживается недостаточно. Общественное мнение, государства, противостоящие террористической угрозе, не могут долго соглашаться с сохранением наших границ открытыми, если мы глубоко не реформируем Шенгенское пространство. Мы это видели весной в пандемическом контексте, мы это видим сегодня в том, что касается терроризма", - заявил Макрон.

В связи с этим Макрон предложил создать "что-то вроде внутреннего совета безопасности".

Он подчеркнул, что реформа Шенгенской зоны предполагает обеспечение "одновременно и свободы, и безопасности".

"Мы должны реформировать Шенгенское пространство, чтобы оно было также пространством безопасности, что означает укрепление внешних границ Европейского союза, улучшение функционирования механизма Шенгена, включая санкции против тех, кто не соблюдает своих обязательств, (мы должны - ИФ) обновить управление этим пространством", - добавил французский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, ФРАНЦИЯ, ШЕНГЕН, РЕФОРМА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]