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Дальнее зарубежье 10.11.2020 20:23

Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах, сообщает администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отправил поздравительную телеграмму избранному президенту США Джо Байдену", - говорится в сообщении.

Президент также призвал к более тесным американо-турецким отношениям.

"Испытания, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления наших отношений, которые основаны на общих интересах и ценностях", - следует из телеграммы.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, БАЙДЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]