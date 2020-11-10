Эрдоган поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах, сообщает администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отправил поздравительную телеграмму избранному президенту США Джо Байдену", - говорится в сообщении.

Президент также призвал к более тесным американо-турецким отношениям.

"Испытания, с которыми мы сталкиваемся сегодня на глобальном и региональном уровнях, требуют от нас дальнейшего развития и укрепления наших отношений, которые основаны на общих интересах и ценностях", - следует из телеграммы.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.