В МИД РФ ничего не известно о создании двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

МИД РФ ничего не известно о двусторонних форматах по нагорно-карабахскому урегулированию на замену Минской группе ОБСЕ, заявил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов.

"О содержании разговора президентов лучше спрашивать у их непосредственных участников. Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно", - говорится в ответе Попова на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

"Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, внесших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября с.г.", - добавил он.

Он подчеркнул, что в Москве исходят из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.