США ввели санкции против компаний и частных лиц из Тайваня и Ирана за поставки электроники Тегерану

Минфин США во вторник объявил о санкциях против четырех частных лиц и шести компаний из Ирана и Тайваня за поставку электронных компонентов находящейся под санкциями иранской военной компании.

"Сегодня минфин США ввел санкции в отношении шести компаний и четырех частных лиц, которые обеспечивали стратегически важными товарами, в том числе электронными компонентами американского производства компанию "Иранская коммуникационная промышленность" (Iran Communication Industries) - военную компанию, которая была включена в американский санкционный список в 2008 году и в европейский санкционный список в 2010 году. Владельцами этой компании, осуществляющими контроль над ней, являются министерство обороны Ирана и Логистическое управление вооруженных сил, которые курируют иранскую ракетную программу.

"Иранский режим использует сеть компаний в мире для того, чтобы наращивать свои дестабилизирующие военные возможности. США продолжат принимать меры против тех, кто помогает поддерживать усилия иранского режима в сферах наращивания военной мощи и распространения вооружений", - прокомментировал введение санкций глава минфина США Стивен Мнучин.