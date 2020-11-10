Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.11.2020 22:45

США ввели санкции против компаний и частных лиц из Тайваня и Ирана за поставки электроники Тегерану

Минфин США во вторник объявил о санкциях против четырех частных лиц и шести компаний из Ирана и Тайваня за поставку электронных компонентов находящейся под санкциями иранской военной компании.

"Сегодня минфин США ввел санкции в отношении шести компаний и четырех частных лиц, которые обеспечивали стратегически важными товарами, в том числе электронными компонентами американского производства компанию "Иранская коммуникационная промышленность" (Iran Communication Industries) - военную компанию, которая была включена в американский санкционный список в 2008 году и в европейский санкционный список в 2010 году. Владельцами этой компании, осуществляющими контроль над ней, являются министерство обороны Ирана и Логистическое управление вооруженных сил, которые курируют иранскую ракетную программу.

"Иранский режим использует сеть компаний в мире для того, чтобы наращивать свои дестабилизирующие военные возможности. США продолжат принимать меры против тех, кто помогает поддерживать усилия иранского режима в сферах наращивания военной мощи и распространения вооружений", - прокомментировал введение санкций глава минфина США Стивен Мнучин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ЭЛЕКТРОНИКА, САНКЦИИ


Похожие новости


Власти США должны осознать бесперспективность санкционной политики против Ирана - Рухани Для Ирана важны действия Белого дома, а не новый президент - МИД Помпео пригрозил санкциями за продажу вооружений Ирану Санкции США в отношении Ирана нацелены на изоляцию Тегерана и абсолютно противоречат международному праву - Лавров Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О`Брайен Тегеран призывает Вашингтон не пытаться восстановить санкции, а "прекратить беззаконие"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]