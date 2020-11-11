Джонсон поговорил с Байденом, ожидает укрепление отношений Британии и США

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что он провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом, и что он ожидает углубления отношений между двумя странами.

"Я только что разговаривал с Джо Байденом, чтобы поздравить его (с победой - ИФ) на выборах", - написал Джонсон в Twitter.

"Я с нетерпением ожидаю укрепления партнерства между нашими странами и совместной работы над нашими общими приоритетами - от решения (проблем - ИФ) климатических изменений до продвижения демократии и восстановлении после пандемии", - добавил премьер.

Ранее Джонсон уже поздравил в Twitter Джо Байдена с победой на выборах президента США. Также премьер выражал надежду, что Лондону и Вашингтону в конечном итоге удастся заключить торговое соглашение. При этом Джонсон не считал, что его прочные контакты с президентом США Дональдом Трампом повредят отношениям, которые он будет выстраивать с Байденом, если тот в конечном итоге займет пост президента США.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец президент США Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.