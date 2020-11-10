Президент Алиев считает полезным скорейшее создание российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе

Создание совместного российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе является новым форматом сотрудничества в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия играли равную роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня мы добились этого. Мы поговорим с вами сегодня о будущей деятельности этого центра и с нашими российскими коллегами о том, чтобы создать этот центр как можно скорее. Потому что уже есть график вывода вооруженных сил Армении с наших земель. К концу этого месяца они должны уйти со всех земель, все еще находящихся под оккупацией. Таким образом, создание этого центра в короткие сроки станет очень полезным", - сказал Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлудом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Национального разведывательного управления Хаканом Фиданом.
Президент Алиев высоко оценил поддержку, оказанную Турцией Азербайджану.
"Я еще раз хочу поблагодарить Турцию за оказанную поддержку и единство. Мы чувствовали ее на протяжении всех этих 44 дней. Это придало нам дополнительные силы", - сказал Алиев.
В свою очередь, Чавушолгу выразил надежду, что Азербайджан в скором будущем вернет и оставшиеся регионы.
"Мы гордимся вашими успехами на поле боя и на дипломатической арене. Мы всегда говорили, что мы рядом с Азербайджаном, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы и дальше будем совместно с вами обсуждать предпринимаемые шаги, в частности создание миротворческого центра", - заявил Чавушоглу.
А. Мамедов
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