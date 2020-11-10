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Карабахский конфликт 10.11.2020 21:41

Президент Алиев считает полезным скорейшее создание российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе

Создание совместного российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе является новым форматом сотрудничества в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия играли равную роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня мы добились этого. Мы поговорим с вами сегодня о будущей деятельности этого центра и с нашими российскими коллегами о том, чтобы создать этот центр как можно скорее. Потому что уже есть график вывода вооруженных сил Армении с наших земель. К концу этого месяца они должны уйти со всех земель, все еще находящихся под оккупацией. Таким образом, создание этого центра в короткие сроки станет очень полезным", - сказал Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлудом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Национального разведывательного управления Хаканом Фиданом.

Президент Алиев высоко оценил поддержку, оказанную Турцией Азербайджану.

"Я еще раз хочу поблагодарить Турцию за оказанную поддержку и единство. Мы чувствовали ее на протяжении всех этих 44 дней. Это придало нам дополнительные силы", - сказал Алиев.

В свою очередь, Чавушолгу выразил надежду, что Азербайджан в скором будущем вернет и оставшиеся регионы.

"Мы гордимся вашими успехами на поле боя и на дипломатической арене. Мы всегда говорили, что мы рядом с Азербайджаном, как на поле боя, так и за столом переговоров. Мы и дальше будем совместно с вами обсуждать предпринимаемые шаги, в частности создание миротворческого центра", - заявил Чавушоглу.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]