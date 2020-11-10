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Карабахский конфликт 10.11.2020 21:45

Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

К настоящему моменту двенадцать самолетов Военно-транспортной авиации Ил-76 доставили в Армению военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, сообщает во вторник вечером Минобороны РФ.

"Самолеты Военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

"Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа", - уточняется в пресс-срелизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]