Уже более 200 военнослужащих РФ прибыли в Армению для контроля за прекращением огня в Карабахе

К настоящему моменту двенадцать самолетов Военно-транспортной авиации Ил-76 доставили в Армению военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады, сообщает во вторник вечером Минобороны РФ.

"Самолеты Военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

"Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа", - уточняется в пресс-срелизе.