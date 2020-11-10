Эрдоган и Путин по телефону обсудили российско-турецкие отношения, ситуацию в Сирии и Карабахе - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил российско-турецкие отношения, ситуацию в Сирии и Карабахе, сообщает во вторник турецкий телеканал NTV.
"Во время разговора президента Эрдогана с Владимиром Путиным были обсуждены российско-турецкие отношения, ситуация в Сирии и события в Карабахе", - говорится в сообщении.
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