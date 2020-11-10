Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что наблюдение будет осуществляться при помощи совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории.