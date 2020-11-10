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Карабахский конфликт 10.11.2020 22:11

Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что наблюдение будет осуществляться при помощи совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КАРАБАХ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]