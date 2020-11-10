Путин проинформировал Эрдогана о договоренностях с Алиевым и Пашиняном

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону договоренности о прекращении огня в Карабахе, Сирию и вопросы борьбы с коронавирусом.

"Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В разговоре особо отмечена важность достижения договоренности о полном прекращении огня, которая позволила остановить кровопролитие. "Условлено о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных заявлением", - отмечается в сообщении.